Один из ограбивших Лувр рассказал об организаторах со "славянским акцентом"

Один из ограбивших Лувр заявил, что у заказчиков преступления был "славянский акцент". Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на показания задержанных.

Один из грабителей, 30-летний Абдулай Н., рассказал, что за несколько дней до ограбления двое мужчин "со славянским акцентом" предложили ему контракт на обычное ограбление. Они пообещали вознаграждение в размере 15 тысяч евро.

Как утверждает Абдулай Н., он не знал, что грабит один из самых знаменитых музее в мире. Мужчина думал, что грабит заброшенное предприятие, пишет РБК.

Ранее СМИ писали, что воры, ограбившие Лувр, пытались продать украденное израильской охранной фирме CGI Group через даркнет.

Ограбление Лувра в Париже произошло 19 октября. Трое преступников в масках попали в здание через грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона. Разбив окна, двое проникли внутрь, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь и диадему. После этого они скрылись на автомобиле. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — удалось найти. Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн.

26 октября были задержаны два подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Позже были задержаны еще пять новых подозреваемых. Восемь драгоценных экспонатов, похищенных из музея, до сих пор не найдены.