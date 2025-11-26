На Урале задержали "курьера" мошенника, который представился "прокурором Свердловской области"

На Среднем Урале расследуется уголовное дело пособника телефонного мошенника. Он был так называемым "курьером".

По данным полиции, жителю Каменска-Уральского 1935 года рождения позвонил злоумышленник, который представился "прокурором Свердловской области". Аферист расспросил пожилого уральца о наличии денег, после чего убедил направить их "на проверку казначею". Мошенник также заверил пенсионера, что по завершении "проверки" средства будут возвращены.

В итоге тот собрал деньги и передал их приехавшему к нему "курьеру". Силовики смогли установить его и задержать: им оказался 36-летний житель Екатеринбурга. В отделе полиции мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, рассказал, что предложение о такой "работе" он получил через интернет.

"Курьер" приехал в Каменск-Уральский и получил от пенсионера 185 тысяч рублей. За выполненный для мошенника "заказ" он оставил себе 1,5% от суммы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, возбуждено уголовное дело. Теперь пособнику афериста грозит до 10 лет лишения свободы.

