В Екатеринбурге сотрудница магазина похитила деньги из кассы и перевела мошенникам

25 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россиянам приготовили "технологический сбор"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Свердловская область
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудница магазина похитила деньги из кассы и перевела мошенникам

В Екатеринбурге молодая кассирша стала жертвой мошенников. Девушка похитила деньги с работы и перевела их аферистам.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, 20-летняя жительница Уралмаша, работающая в одном из сетевых магазинов, внезапно пропала прямо с рабочего места, прихватив наличные из кассы. После ее исчезновения коллеги и близкие обратились в полицию, но уже на следующий день пропавшая сотрудница объявилась сама и сообщила, что провела ночь в одном из хостелов.

Силовики стали разбираться в этой истории и выяснили, что 18 ноября кассирше позвонила женщина с неизвестного номера и представилась "работницей сотовой компании". Она заявила, что для продления абонентского договора необходимо подтвердить личность, а для этого нужно продиктовать коды из СМС. Девушка сообщила требуемые от нее цифры и вскоре ей на телефон буквально посыпались звонки и сообщения якобы от представителей МФЦ, ФСБ и Центробанка.

Лжепредставители госструктур убедили жертву, что она выдала некие "важные сведения" и теперь деньги, находящиеся в кассе, под угрозой. Злоумышленники велели немедленно их "изъять" и покинуть магазин. Остаток дня девушку катали на такси по городу от одного банка к другому, пытаясь оформить на нее займы. Как отмечают в полиции, ее спасла только испорченная кредитная история.

Кассирша из Екатеринбурга, ставшая жертвой мошенников(2025)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Когда мобильный интернет отключился, мошенники отправили кассиршу в хостел, запретив "под угрозой уголовной ответственности" общаться с кем-либо из знакомых. С утра аферисты заставили ее перевести 260 тысяч рублей, взятые из кассы, на указанные счета. Ближе к вечеру они отправили жертву домой, чтобы проверить счета родственников, однако к тому времени девушка уже прочитала в соцсетях, что ее ищут, и пошла в полицию.

Сейчас правоохранители проводят проверку. В МВД отметили, что будет дана юридическая оценка действиям и самой девушки. Она уже осознала свою ошибку и готова возместить ущерб магазину.

Теги: кассирша, мошенники, полиция, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети