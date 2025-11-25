В Екатеринбурге сотрудница магазина похитила деньги из кассы и перевела мошенникам

В Екатеринбурге молодая кассирша стала жертвой мошенников. Девушка похитила деньги с работы и перевела их аферистам.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, 20-летняя жительница Уралмаша, работающая в одном из сетевых магазинов, внезапно пропала прямо с рабочего места, прихватив наличные из кассы. После ее исчезновения коллеги и близкие обратились в полицию, но уже на следующий день пропавшая сотрудница объявилась сама и сообщила, что провела ночь в одном из хостелов.

Силовики стали разбираться в этой истории и выяснили, что 18 ноября кассирше позвонила женщина с неизвестного номера и представилась "работницей сотовой компании". Она заявила, что для продления абонентского договора необходимо подтвердить личность, а для этого нужно продиктовать коды из СМС. Девушка сообщила требуемые от нее цифры и вскоре ей на телефон буквально посыпались звонки и сообщения якобы от представителей МФЦ, ФСБ и Центробанка.

Лжепредставители госструктур убедили жертву, что она выдала некие "важные сведения" и теперь деньги, находящиеся в кассе, под угрозой. Злоумышленники велели немедленно их "изъять" и покинуть магазин. Остаток дня девушку катали на такси по городу от одного банка к другому, пытаясь оформить на нее займы. Как отмечают в полиции, ее спасла только испорченная кредитная история.

Когда мобильный интернет отключился, мошенники отправили кассиршу в хостел, запретив "под угрозой уголовной ответственности" общаться с кем-либо из знакомых. С утра аферисты заставили ее перевести 260 тысяч рублей, взятые из кассы, на указанные счета. Ближе к вечеру они отправили жертву домой, чтобы проверить счета родственников, однако к тому времени девушка уже прочитала в соцсетях, что ее ищут, и пошла в полицию.

Сейчас правоохранители проводят проверку. В МВД отметили, что будет дана юридическая оценка действиям и самой девушки. Она уже осознала свою ошибку и готова возместить ущерб магазину.