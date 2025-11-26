Ректор СПГУ: В вузах столько мест, что принимают всех подряд

Высшее образование превратилось непонято во что, в том числе потому что в вузы берут всех подряд. И это в то время, когда страна остро нуждается в квалифицированных кадрах. Об этом рассказал ректор Санкт-Петербургского горного университета (СПГУ) Владимир Литвиненко.

Накануне.RU уже несколько лет пишет о проблеме приема в вузы абитуриентов с очень низким уровнем знаний. Это вызвано тем, что одной из главных задач системы высшего образования является предотвращение безработицы среди молодежи через распределение абитуриентов по вузам, а не подготовка кадров. Так, количество бюджетных мест на инженерных направлениях практически равно числу сдающих профильную математику на ЕГЭ. То есть любой сдающий профильную математику в среднем может рассчитывать на зачисление в вуз. И если в ведущих вузах Москвы и Питера немалый конкурс даже на инженерные специальности, то в регионах на них принимают всех подряд с любыми баллами.

В начале 2024 года эту проблему признал глава комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов. Народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239 Сергей Рукшин в 2023 году заявил, что на инженеров набирать буквально не из кого - берут всех. Да и сам Литвиненко давно говорит о том, что дефицит инженерных кадров уже стал угрозой существования России. А вузы и высшее образование сильно изменили свой смысл. Количество вузов нужно сократить минимум в три раза, а практику сделать практикой, а не фикцией, как сейчас.

"Сегодня в вузах такое количество мест, что уже нет никакого конкурса. Высшее образование – это уже не престиж, а некая книжка, которая доказывает, что ее предъявитель – легальный потребитель, имеющий право что-то от общества получать", - сказал он.

По его мнению, в российском системе образование разрушено целеполагание: его нет ни в одном нормативном документе, который регулирует деятельность школы и вуза. В результате цель школы - это подготовить к сдаче трех ЕГЭ, а там хоть трава не расти. И в вуз приходят люди с нулевыми знаниями за пределами "своих" предметов. Так грамотного специалиста подготовить невозможно.

В образовании до сих пор доминирует либеральная, потребительская идеология, которая не связана с интересами государства, уверен ректор СПГУ. Без сильного образования страна будет колониальной. Пока что в образовании никакого целеполагания нет, туда просто вливаются огромные деньги, а результата как не было, так и нет, заключает Литвиненко.