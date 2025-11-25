В российских вузах введут курс "Школа будущих родителей"

Минобрнауки России с 2026 года введет для студентов вузов курс "Школа будущих родителей". Он будет направлен "на популяризацию семейных ценностей среди студенческой молодежи", передают "Ведомости" со ссылкой на представителя министерства.

"Школа" будет работать в смешанном формате – очно и онлайн. У молодежи будут развивать навыки ухода за ребенком, организации семейной жизни, ведения семейного бюджета. В рамках курса его участники смогут проконсультироваться у репродуктологов, педиатров, психологов и т.д.