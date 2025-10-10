10 Октября 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Треть поступивших в вузы на инженеров не доучиваются

32% студентов инженерных направлений не доучиваются до конца. Об этом говорится в докладе "Новые кадры для технологического лидерства: вызовы и решения", подготовленном АНО "Национальные приоритеты".
Отмечается, что Россия входит в число стран с притоком кадров в технологические отрасли, а в последние годы наблюдается возрастающий интерес молодежи к техническим специальностям. Власти тоже подчеркивают их важность и нужность. Так, в 2024 году на инженерные направления в вузы поступило на 25% больше студентов, чем в 2020 году. Это внушает некоторый оптимизм, но есть и очевидные проблемы. Треть студентов не дошли до конца обучения. Среди других проблем: разрыв между ведущими вузами и остальными и невысокий уровень выпускников. Самым благополучным сегментом в технической отрасли являются колледжи благодаря взаимодействию государства и бизнеса. Вузы в этом отношении отстают.

Что касается подготовки будущих инженеров в школе, то проблемой является размытость карьерных ориентиров у молодежи и нехватка квалифицированных педагогов. Имеются в виду прежде всего учителя математики, физики, химии, о нехватке которых говорят все, включая президента РФ Владимира Путина, но что не признает министр просвещения РФ Сергей Кравцов, называющий смехотворные цифры. Путин говорит о нехватке учителей порядка 30%, у Кравцова это символические 1-2%.

Хотя доля не доучивающихся до конца студентов практически не увеличивается по сравнению с тем, что было ранее, она дает представление о причинах нехватки инженеров. По данным Минобрнауки РФ, в 2024 году на инженерные направления поступили 427 тыс. человек. Около 140 тыс. из них уйдут. Из оставшихся многие учатся в региональных вузах, где конкурс на технические специальности невелик, а вузы стараются не отчислять студентов. В силу этого уровень будущих дипломированных инженеров оставляет желать лучшего или вообще низкий. В феврале 2025 года около 75% опрошенных работодателей сообщили, что считают низким уровень практической подготовки выпускников вузов на инженерные должности. Было заявлено о практической подготовке, но она связана с общеинженерным уровнем выпускника. Почти 40% работодателей считают ситуацию с обеспечением инженерными кадрами неудовлетворительной или критической. Эксперт "Народного фронта" Дмитрий Цвич отмечал, что большой проблемой является частое нежелание работать по специальности среди студентов-инженеров.

Центр социального проектирования "Платформа" пишет, что виновато состояние системы высшего образования. Вузы не дают студентам ясных перспектив, они "приходят за инновациями, а получают теоретизированные курсы, оторванные от практики". Молодежь хочет быстрого результата, а сталкивается с закостенелой образовательной моделью.

Доктор технических наук Евгений Белый считает иначе. Сначала вузы получают раздутые контрольные цифры приема на инженерные специальности, которые любыми средствами стараются закрыть, набрав всех подряд, а потом оказывается, что такие студенты не хотят или не способны обучаться техническим специальностям. И вузы остаются крайними.

"Их обвиняют во всех грехах и объясняют, что вот эти обладатели троек с минусом в школе приходят в университеты за инновациями, а не за теоретизированным образованием. И сталкиваются они, оказывается, не с требованиями преподавателей, а с "закостенелой образовательной моделью", - пишет профессор.

При этом власти, говоря о решении проблемы нехватки инженерных кадров, оперируют как раз цифрами приема в вузы. Которые по факту можно делить в несколько раз. А так как экономике России требуется на порядок больше инженеров, то проблема ничуть не решается.

Член-корреспондент РАН и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев, оценивая инженерные перспективы России с точки зрения образования, говорит, что уровень выпускников школ такой, что хорошими инженерами могут стать всего лишь 15-20 тыс. из всех абитуриентов в год. Ни о каком технологическом суверенитете при таком количестве инженеров можно и не вспоминать.

