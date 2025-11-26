ФСБ: Осужденный за работу на СБУ собирался взорвать самолет российского чиновника

Уроженец Ростова-на-Дону был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и получил задание взорвать самолет высокопоставленного российского чиновника. Об этом сообщает ФСБ России.

Установлено, что мужчина вышел на связь с иностранной разведкой и предложил свои услуги. Под руководством куратора он собирал информацию о расположении систем ПВО в Московской области и запускал БПЛА для выявления слабых мест в воздушной обороне столичного региона. Позже ему было поручено подорвать воздушное судно высокопоставленного лица РФ.

Мужчину признали виновным по статьям "Государственная измена" и "Организация террористической организации и участие в ней". Его приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что ФСБ России предотвратила попытку теракта на Троекуровском кладбище в Москве, целью которого, по данным спецслужб, являлся секретарь Совбеза РФ, экс-министр обороны Сергей Шойгу. Покушение, организованное по заказу Украины, было запланировано на 12 ноября — день годовщины смерти матери экс-министра обороны. Для исполнения замысла были привлечены двое наркозависимых и гражданин Таджикистана, разыскиваемый в России за убийство и незаконное хранение оружия.