Шойгу пытались взорвать на Троекуровском кладбище

ФСБ России предотвратила попытку теракта на Троекуровском кладбище в Москве, целью которого, по данным спецслужб, являлся секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Покушение, организованное по заказу Украины, было запланировано на 12 ноября — день годовщины смерти матери экс-министра обороны. Для исполнения замысла были привлечены двое наркозависимых и гражданин Таджикистана, разыскиваемый в России за убийство и незаконное хранение оружия.

Иностранный фигурант собрал самодельное взрывное устройство, которое его сообщники доставили и установили у могилы матери Шойгу 11 ноября. Рядом была размещена камера для наблюдения и дистанционной активации бомбы в момент визита секретаря, сообщает Telegram-канал Mash.

14 ноября ФСБ обнародовала кадры задержания подозреваемых и обезвреживания взрывного устройства. Двое находятся в реабилитационном центре в тяжёлом состоянии. Им, как и их сообщнику, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.