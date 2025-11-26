В Свердловской области на 22% вырос спрос на дворников

В 2025 году в Свердловской области заметно вырос спрос на дворников. К такому выводу пришли аналитики сервиса hh.ru.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе сервиса, в третьем квартале 2025 года спрос на дворников на Среднем Урале вырос на 22% по сравнению с первым кварталом этого же года. По данным базы вакансий hh.ru, такие сотрудники остаются в числе дефицитных в регионе – лишь 1,2 резюме на вакансию (при норме от 4 резюме на вакансию).

Медиана предлагаемой зарплаты для дворников в Свердловской области в данный момент составляет 40 тысяч рублей. Это на 19% (или 7 тысяч 600 рублей) больше, чем в начале года.

Напомним, что этим летом самыми дефицитными на рынке труда Свердловской области стали врачи. Причем ситуация не меняется годами: так, в конце 2023 года в регионе также остро не хватало педагогов и дворников.