В Свердловской области остро не хватает дворников и врачей

Стало известно, каких сотрудников особенно остро не хватает в Свердловской области. Соответствующее исследование провели аналитики hh.ru.

Согласно результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, в декабре на одну вакансию дворника в регионе приходится лишь 0,7 резюме. Такая же острая ситуация наблюдается с поварами (0,8 резюме) и автомойщиками (0,9 резюме). Кроме этого, в дефиците товароведы и врачи (по 1 резюме), токари (1,1), фармацевты, слесари и продавцы-консультанты (по 1,2).

Ранее сообщалось, что к концу 2023 года спрос на официантов в Свердловской области вырос больше чем в два раза.