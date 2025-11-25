26 Ноября 2025
Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Итоговое в 2025 году заседание Совета по пограничной политике провел губернатор Астраханской области

В Астрахани под председательством губернатора Игоря Бабушкина состоялось итоговое в этом году заседание Совета по пограничной политике. Ключевыми темами обсуждения стали обеспечение ветеринарной безопасности региона и развитие пункта пропуска на границе с Казахстаном.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин отметил, что проблема незаконного перемещения сельскохозяйственных животных через государственную границу остается актуальной для приграничной территории Астраханской области, несмотря на то, что в 2025 году был выявлен всего один такой случай. Глава региона подчеркнул существующие риски завоза опасных инфекций с сопредельных территорий.

(2025)|Фото: astrobl.ru

С докладом о текущей ситуации выступил представитель Россельхознадзора Жан Бакугинов. Он доложил, что должностными лицами Управления Россельхознадзора совместно с ГИБДД по Астраханской области организованы дежурства на постах. Проведено в текущем году проведено 36 рейдов, в ходе которых было выявлено 43 транспортных средства, перевозивших 903 головы крупного и 1065 голов мелкого рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов.

Представитель Погрануправления Юрий Липчинский отметил, что в текущем году пресечена одна попытка незаконного перегона скота непосредственно на границе. Он также подчеркнул положительную динамику добровольного отказа граждан от данной противоправной деятельности. Эта работа ведется, в том числе, в рамках совместной с казахстанской стороной охраны государственной границы.

По итогам обсуждения Губернатор дал ряд поручений. Руководству областного управления Россельхознадзора и Погрануправления поручено усилить контроль за перемещением животных через государственную границу. Также главам Ахтубинского, Харабалинского, Володарского и Красноярского районов необходимо обеспечить создание карантинных помещений для временного содержания задержанных животных.

Вторая часть заседания была посвящена реконструкции пункта пропуска «Караузек». Его развитие имеет стратегическое значение для региона в условиях роста грузопотока через международный транспортный коридор «Север – Юг».

О ходе работ по реконструкции объекта и планируемых сроках их завершения проинформировал представитель Росгранстроя Илья Тавказахов. Свои комментарии также представили сотрудник Погрануправления Сергей Ермарченко и руководитель Астраханской таможни Андрей Онипко.

Губернатор поручил обеспечить соблюдение сроков строительства нового пункта пропуска. На период реконструкции руководству Росгранстроя и Астраханской таможни совместно с Погрануправлением и министерством транспорта региона предстоит рассмотреть вопрос о размещении мобильного инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска «Караузек». Минтрансу области поручено проработать возможность расширения подъездных путей и создания стояночных мест для автомобилей в очереди.

Теги: игорь бабушкин, караузек, пограничная политика, ветеринарная безопасность


