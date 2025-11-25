Режим ЧС ввели в районе Воронежа для ликвидации последствий подрыва ракет ATACMS

В Советском районе Воронежа ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий подрыва ракет. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Неразорвавшиеся блоки ракет были обнаружены в СНТ "Дальние сады". Работает комиссия по оценке и обследованию домов.

21 ноября губернатор Александр Гусев сообщил, что неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS нашли в садоводческом товариществе на юго-западе Воронежа. Территория оцеплена. Саперы решили подорвать эти блоки на месте – их транспортировка невозможна. Гусев добавил, что жителей ряда домов временно эвакуируют, так как в СНТ постоянно проживают люди.

Напомним, по данным Минобороны РФ, киевский режим 18 ноября выпустил по Воронежу четыре ракеты большой дальности ATACMS. Российские комплексы С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты, их обломки повредили крыши геронтологического центра и детдома. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.