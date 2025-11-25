Уральский боец Иван Штырков сразится с бывшим временным чемпионом Bellator

Лига смешанных единоборств RCC официально объявила со-главный бой турнира RCC 24, который пройдет в Екатеринбурге в декабре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе промоушена, уральский боец Иван Штырков сразится с бывшим временным чемпионом Bellator в тяжелом весе Валентином Молдавским. Это ученик легендарного Федора Емельяненко и один из сильнейших тяжеловесов России. Имеет выступления в Rizin, Bellator и PFL.

Бой со Штырковым станет дебютом Молдавского в RCC. Примечательно, что поединок пройдет в полутяжелом весе.

Что касается Ивана, в ММА он не знает поражений уже пять лет и идет на серии из восьми побед. В мае этого года Штырков одолел единогласным решением экс-бойца UFC Шамиля Гамзатова.

Напомним, в главном бою турнира RCC 24 чемпион организации в среднем весе Владислав "Белаз" Ковалев выйдет против экс-бойца UFC и бывшего чемпиона Fight Nights Армена Петросяна. Пятираундовый поединок запланирован на 12 декабря на "УГМК-Арене" в уральской столице.