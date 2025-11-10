Известный боец Вячеслав Василевский подписал контракт с RCC

Известный российский боец MMA Вячеслав Василевский подписал контракт с лигой RCC.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе промоушена, следующий бой Василевский проведет в декабре на турнире RCC 24 в Екатеринбурге. Соперник "Сокрушительного Русского" пока что не объявлен.

Сам боец в опубликованном пресс-службой коротком видео напомнил, что несколько лет назад он уже дрался в RCC в главном бою вечера. В мае 2021 года его оппонентом был бразилец Вискарди Андраде, которого россиянин победил единогласным решением судей.

"В этот раз соперник будет еще более топовый, а статус поединка серьезным", - заверил спортсмен.

Вячеславу Василевскому 37 лет. Его рекорд в MMA – 36 побед и 10 поражений. Выступает в среднем весе.