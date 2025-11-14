В RCC назвали соперника "Белаза" для первой защиты пояса чемпиона в Екатеринбурге

Лига смешанных единоборств RCC объявила главный бой турнира по смешанным единоборствам RCC 24, который пройдет в декабре в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе промоушена, чемпион организации в среднем весе Владислав "Белаз" Ковалев выйдет против экс-бойца UFC и экс-чемпиона Fight Nights Армена Петросяна. Пятираундовый поединок запланирован на 12 декабря на 12-тысячной "УГМК-Арене" в уральской столице.

Ранее "Белаз" одержал победу в реванше с Александром "Штормом" Шлеменко и завоевал пояс чемпиона RCC в среднем весе. Это будет первая защита белорусского бойца.

Что касается Петросяна, это будет его второй бой в системе RCC. В августе он вышел в ринг против Ивана Штыркова по правилам кикбоксинга и уступил ему решением судей.

Билеты на турнир RCC 24 поступят в продажу уже на следующей неделе.

Напомним, на днях известный российский боец MMA Вячеслав Василевский подписал контракт с лигой RCC. Он также выступит на RCC 24 в Екатеринбурге, но соперник пока не объявлен.