"Энергия молодости": Во Владимирской области открыли новую точку притяжения молодёжи

В Красной Горбатке во Владимирской области состоялось открытие нового молодёжного пространства, которое получило название «Энергия молодости».

Проект этой локации после прохождения конкурсного отбора получил финансовую поддержку из областного бюджета в размере 1,89 млн рублей. Ремонт был проведен в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

«Создание устойчивых условий для реализации молодёжного инициативного бюджетирования входит в число приоритетных направлений федерального проекта «Россия – страна возможностей». Молодёжь – будущее любой территории региона, и именно поэтому поддержка молодых талантов должна занять центральное место в стратегии муниципального развития!» – отметила министр молодёжной политики Елена Янина.

Новое общественное пространство поможет не только сплотить молодёжь сельской местности и повлиять на сокращение отъезда молодых людей в города, но и позволит воспитать в ней ответственную гражданскую позицию, огромный потенциал которой будет направлен на развитие Селивановского района. Внутри пространства установлено новейшее техническое оборудование, организовано помещение для проведения мероприятий и современная коворкинг-зона, где будут проходить регулярные встречи добровольцев и акции различной направленности.

«Энергия молодости» станет точкой притяжения для инициативных ребят и расширит возможности для их самореализации в культурной и творческой сфере.