25 Ноября 2025
Общество Владимирская область
Фото: Денис Мельниченко

Александр Авдеев обратился к участникам Международной конференции-выставки «LIBCOM-2025», проходящей в Суздале

25 ноября Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обратился с приветствие к участникам XXIX Международной конференции и выставки «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для научных, образовательных, библиотечно-информационных и бизнес-организаций» («LIBCOM-2025»), которая  проходит в регионе на площадке Главного туристического комплекса «Суздаль».

Это масштабное мероприятие объединило специалистов библиотечного и информационного профиля, преподавателей образовательных учреждений, сотрудников издательств и книготорговых организаций, деятелей науки и культуры со всех уголков нашей страны, а также гостей из Индии, Южной Африканской Республики, Кыргызстана.

«Конференция поднимает актуальные темы. Цифровизация и технологии – это благо. Важно помнить, что искусственный интеллект призван извлекать мудрость, накопленную человечеством, в первую очередь в книжных трудах. И, конечно, ключевую роль по-прежнему играют люди – мыслящие, работающие с информацией, с «живым» материалом, сохраняющие его. Интерес к чтению, в том числе благодаря вашей работе, растёт. Мы видим, как развивается ежегодный фестиваль «Китоврас» во Владимире. Отмечаем хорошую посещаемость библиотек. Благодаря нацпроекту «Культура», а теперь – «Семья» в регионе действуют уже 23 модельных библиотеки», – сказал Александр Авдеев.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко

Глава Владимирской области подчеркнул: автоматизация отрасли не только создаёт новый уровень обслуживания для читателей, но и облегчает труд библиотекарей.

В регионе уже компьютеризировано и подключено к интернету 99% библиотек. При этом в 7 учреждениях автоматизировано обслуживание посетителей, ещё в 2 закуплены оборудование и радиочастотные метки и в 2 запланированы закупки и внедрение в 2026 году.

«У нас в регионе уже несколько библиотек имеют возможность выдавать книги без прямого контакта с читателями. Не за горами и введение единого читательского билета. В следующем году планируется открыть ещё 5 модельных библиотек, которые будут оборудованы по последнему слову техники», – рассказала директор Владимирской областной научной библиотеки Татьяна Брагина.

Научная библиотека Владимирской области разработала бережливый проект «Модернизация технологии обслуживания пользователей и ведения учёта», который включает в себя отказ от бумажной технологии ведения читательских формуляров, автоматизацию учёта посещений пользователей и книговыдачи, автоматическое ведение «Дневника работы библиотеки», систему оповещения пользователей о состоянии их заказа и задолженностях.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко

При этом, Владимирская область помогает подшефным территориям в исторических регионах России включиться в единое информпространство страны. Так, библиотекари города Кировское в ДНР используют ресурсы и технологии, разработанные владимирскими коллегами.

Участники конференции обсуждают такие актуальные темы, как: состояние и перспективы развития новых информационных, компьютерных и интернет-технологий в библиотечно-информационной и научно-образовательной среде; инновации в современных образовательных технологиях; правовые аспекты деятельности библиотек и производителей информации; трансформация книжного рынка; электронные библиотеки и электронные информационные ресурсы; применение искусственного интеллекта в образовании и библиотечной практике; развитие сети научно-технических библиотек.

«В этом году особую значимость всем запланированным мероприятиям, семинарам, секциям и докладам придаёт объявленный Правительством России новый федеральный проект по развитию сети научно-технических библиотек. Сегодня на конференции мы в том числе обсуждаем вопросы, связанные с реализацией этого важного федерального проекта», – проинформировал председатель оргкомитета «LIBCOM-2025», научный руководитель Государственной публичной научно-технической библиотеки России Яков Штрайберг.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко

В проходящем в Суздале мероприятии участвуют также члены Научно-консультативного совета конференции.

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы, председатель Попечительского совета Государственной публичной научно-технической библиотеки Светлана Журова подчеркнула значимость конференции в аспекте сбережения традиционных российских ценностей.

«Суздаль, принимая нас уже 12 лет, даёт возможность соприкоснуться с древней историей и одновременно посмотреть в будущее. Мы видим, как город меняется – идёт вперёд, бережно сохраняя наследие. Россия невероятным образом делает это веками. Основой всему является русский язык – наш оплот, наша скрепа. И в этом сейчас у нас сторонников намного больше, чем было ещё три года назад. Люди понимают, что мы стоим на страже истин и ценностей», – отметила Светлана Журова.

По итогам конференции будет опубликован цифровой сборник докладов.

