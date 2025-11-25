25 Ноября 2025
в россии
Все новости

Россиянам приготовили "технологический сбор"

Образование Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

УрФУ освободили от туристического налога за объекты размещения в кампусе

Уральский федеральный университет (УрФУ) освобожден от уплаты туристического налога за объекты размещения в кампусе. Такое решение сегодня приняла Екатеринбургская городская дума.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы, в ходе обсуждения депутаты решили освободить УрФУ от уплаты турналога. Льгота для вуза предусмотрена в отношении услуг по временному проживанию в средствах размещения на территории кампуса в микрорайоне Новокольцовский.

В самом университете пояснили, что часть жилого фонда для студентов в кампусе переведена в статус гостиницы. В вузе отметили, что это сделано "для повышения эффективности содержания комфортных общежитий, в том числе финансовой". При этом доступность цен для студентов сохраняется: они не оплачивают коммунальные услуги в полном объеме и освобождены от оплаты содержания объектов.

"Введение льготы станет для университета, несущего значительную финансовую нагрузку на общежития, существенной поддержкой. Эти средства будут перераспределены на другие проекты. При этом университет продолжит обеспечивать проживание льготных категорий студентов", - заявили в УрФУ.

Ранее сообщалось, что вторая очередь кампуса в Новокольцовском будет введена уже в декабре.

Теги: УрФУ, кампус, объекты, турналог


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

