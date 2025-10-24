Студенческие семьи УрФУ получат 100 тысяч рублей при рождении ребенка

Студенческие семьи Уральского федерального университета будут единовременно получать 100 тыс. руб. при рождении ребенка. Как сообщает официальный Telegram-канал УрФУ, с такой инициативой выступил и.о. ректора вуза Илья Обабков.

Это коснется и продолжающих учебу в университете семей, которые уже получили выплату в 2025 году, но в меньшем размере.

"Речь о семьях, в которых хотя бы один родитель – студент УрФУ очной бюджетной формы обучения, при этом гражданин РФ в возрасте до 35 лет. Это дополнительные меры к федеральной поддержке студенческих семей", – пояснил проректор по воспитательной работе УрФУ Александр Иванов.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года отделение Социального фонда России по Свердловской области будет выплачивать студенткам региона пособие по беременности и родам в повышенном размере.