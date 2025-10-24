Вторая очередь кампуса УрФУ в Новокольцовском будет введена уже в декабре

В Новокольцовском районе Екатеринбурга завершают работы над тремя учебными корпусами второй очереди кампуса УрФУ. Строительная готовность зданий составляет 100%, а ввести их в эксплуатацию планируется уже в этом декабре. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Речь идет о зданиях Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, а также специализированного учебно-научного центра общей площадью более 100 тыс. кв.м. Студенты получат новые учебные аудитории, библиотеки и рекреационные зоны, где будет организована проектная работа. Это позволит закрыть текущую потребность в учебных площадях и создать новые лаборатории. С вводом нового учебного корпуса СУНЦ число обучающихся в нем также возрастет.

"Активно ведутся пусконаладочные работы инженерных систем зданий, а также завершается установка технологического и научного оборудования, мультимедийных систем и мебели. Мы прикладываем максимум усилий для своевременного завершения проекта. Даже сейчас, на финальной стадии работ, на площадке продолжают трудиться более 500 человек. Введение в эксплуатацию всех объектов второй очереди кампуса запланировано на декабрь 2025 года", — рассказал генеральный директор компании "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер также осмотрел новые корпуса, после чего обсудил с коллегами доукомплектование новых корпусов, транспортную доступность и общежитие для студентов СУНЦа.

Ранее и.о. ректора Уральского федерального университета Илья Обабков сообщил, что специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) УрФУ переедет в Новокольцовский микрорайон Екатеринбурга, где находится кампус вуза. По его словам, произойдет это не раньше 2026 года.