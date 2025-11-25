Макрон: Париж не будет немедленно отправлять французские войска на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет немедленно отправлять французские войска на Украину. Он призвал французов «не паниковать» в связи с этим.

При этом Макрон не исключил участия французских войск в "силах сдерживания" после прекращения боевых действий. По его словам, "около 20 стран" готовы принять активное участие в деятельности всех трех компонентов этих сил – сухопутного, воздушного и морского, пишет РИА Новости.

Напомним, в феврале Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, которые "могут дойти до отправки военных". Президент Франции уточнил, что войска не обязательно будут располагаться на линии фронта, но будут присутствовать "в качестве гарантии". В октябре Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Генштаб вооруженных сил Франции по указанию президента страны Эммануэля Макрона готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до 2 тысяч солдат и офицеров.