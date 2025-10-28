СВР: Франция готовится ввести до 2 тысяч военных на Украину

Генштаб вооруженных сил Франции по указанию президента страны Эммануэля Макрона готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до 2 тысяч солдат и офицеров, сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, костяк составят штурмовики французского Иностранного легиона, преимущественно из Латинской Америки. Их уже разместили в Польше у границ Украины. Военные интенсивно проходят боевое слаживание, добавили в СВР.

Летом президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страны "коалиции желающих" намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией. До этого Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, которые "могут дойти до отправки военных". Президент Франции уточнил, что войска не обязательно будут располагаться на линии фронта, но будут присутствовать "в качестве гарантии". Также Макрон заявил, что участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины готовы около 30 стран.