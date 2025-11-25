Два детсада в Туапсе закрыты из‑за обломков БПЛА

В Туапсе два детских сада не принимают детей – дошкольные учреждения пострадали от атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

На территорию одного детсада упали обломки беспилотника, в другом выбиты окна, уточнил он в телеграм-канале. Детский сад №41 уже завтра вернется в свой обычный график. В детсаду № 40 в среду будут работать группы кратковременного пребывания.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Шесть человек пострадали, повреждены не менее 20 домов. Губернатор уточнил, что самая сложная обстановка – в Новороссийске и Геленджике.

Над Кубанью и Черным морем силы ПВО сбили 192 беспилотника в ночь на 25 ноября, сообщило Минобороны.