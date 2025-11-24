Губернатор: Котельная в Шатуре снова подает тепло в дома

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о том, что котельная в Шатуре снова подает тепло в дома.

"Мы ликвидировали последствия вчерашней атаки БПЛА на ГРЭС: оборудование работает стабильно и вышло на необходимые параметры. Ремонтно-восстановительные работы на ГРЭС завершаются", - написал политик в своём telegram-канале.

Продолжается переподключение многоквартирных домов и соцобъектов на постоянную схему теплоснабжения. На это потребуется ещё несколько часов. Вскоре восстановится и горячее водоснабжение.

"Передвижные котельные пока останутся на месте. На тот случай, если в них будет необходимость. На случай завоздушивания систем на месте дежурят бригады, чтобы оперативно устранять такие ситуации. Делаем всё, чтобы обеспечить дома теплом как можно скорее", - уточнил Воробьёв.

23 ноября Воробьёв сообщил об утренней атаке на Шатурскую ГРЭС. Она шла с помощью беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, вскоре его потушили. Электроснабжение в городе не нарушено – переключение на резервные линии выполнено оперативно.