ВСУ атаковали в Подмосковье Шатурскую ГРЭС

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил об утренней атаке на Шатурскую ГРЭС. Она шла с помощью беспилотников.

Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу.

Электроснабжение в городе не нарушено – переключение на резервные линии выполнено оперативно. Чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, в округ направлены передвижные блочно-модульные котельные. Глава округа и все службы работают на месте. Ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет, сообщил Воробьёв в своём telegram-канале.