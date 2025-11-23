Атака на Шатурскую ГРЭС обошлась без пострадавших

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий привёл информацию о последствиях атаки ВСУ на расположенную в городе ГРЭС.

Пострадавших нет, жители в безопасности. Электро- и теплоснабжение будет восстановлено в ближайшее время, написал политик в своём telegram-канале. По данным главы Московской области Андрея Воробьёва, вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. Специалисты принимают все меры для оперативного восстановления теплоснабжения.

Ранее губернатор сообщил, что часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован.