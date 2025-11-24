24 Ноября 2025
Происшествия В России
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Нападение подростка с ножом на охранника в ТЦ - это теракт, считают в СПЧ

Нападение в торговом центре в Москве подростка с ножом на охранника после замечания нужно рассматривать как теракт. Так считает член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Он отметил, что есть сведения, что подросток является выходцем из закавказского государства. Правда, пока они не подтверждены. Но в любом случае это теракт, основой которого служит религиозная ненависть. Потому что ему предшествовала политическая провокация в форме намаза, который тот пытался совершить в торговом центре. А согласно душманской идеологии любой человек-кяфир, посмевший сделать замечание во время проведения такой акции, должен быть уничтожен.

"Это совершено спланированная акция. И надо понимать, что это новый этап развития провокаций с намазом в публичных местах. Возможно, такую же реакцию будут пропагандировать и на замечания на ношение никабов. Пока все развивается по худшему сценарию. И быстрее, чем некоторые ожидали", - написал Кабанов.

При этом он возмущен тем, что полиция так и не применила оружия, поскольку в таких случаях часто оказывается еще и виноватой. Сейчас защита от нападения, если защищающийся применил оружие, почти всегда заканчивается обвинительным приговором. Фактически граждане не имеют права на самозащиту, даже полицейские. Это давно пора менять, уверен эксперт.

Коллега Кабанова по СПЧ главред ИА "Регнум" Марина Ахмедова также пишет, что подросток не так давно приехал с родителями в Москву. А нетерпимость к замечаниям не впервые наблюдается среди приезжих.

Уголовное дело находится на контроле руководства МВД, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры.

Теги: СПЧ, нападение


