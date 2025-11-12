В СПЧ назвали провокацией публичный намаз вблизи Кремля

В московском парке Зарядье десять человек совершили публичный намаз. Люди попытались делать замечания, но бесполезно. А на днях было еще одно видео с "публичным намазом" в столице, когда молящегося снимали на камеру, что подтверждает демонстративный характер акции. Об этом заявила член СПЧ, главред ИА "Регнум" Марина Ахмедова. Она считает, что от этого страдают обычные мусульмане, веру которых пытаются использовать в опасных политических целях.

Член СПЧ Кирилл Кабанов считает это настоящей провокацией, направленной на разжигание межрелигиозной розни и ненависти. Сначала были одиночные намазы в метро и на общественном транспорте. Потом их стали проводить на детских площадках, а затем - в Александровском саду. А в Зарядье - это уже "откровенно групповая провокация". Пора останавливать провокаторов и давать понять, что эти выходки, ничего общего не имеющие с российским традиционным исламом, будут пресекаться самым жестким образом, призывает эксперт.

"Очевидно, что идет "прокачка" ситуации на предмет ответной реакции нашего государства. Враги "пробивают" нашу систему безопасности и шаг за шагом отвоевывают себе все новые позиции и пространство. С исламистскими радикалами категорически нельзя быть мягкотелыми и слабыми, иначе потеряем все и очень скоро", - пишет Кабанов.

Викарий патриарх Кирилла архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) уверен, что эти действия являются не проявлением религиозности, а политической меткой пространства в стране, где основной религией является не ислам. В самих исламских странах такой публичный намаз не практикуется.

Блогер Юрий Подоляка отмечает, что эти люди совершили в Зарядье не намаз, а флэшмоб. Они нарочно выбрали самое проходное место, хотя рядом были более укромные места. Певица и общественный деятель Виктория Цыганова тоже считает, что это была провокация и полиция должна дать разъяснения по поводу допустимости подобных публичных акций в рамках российских законов и норм. Потому что бездействие может быть чревато "искрой, из которой может разгореться самый настоящий пожар".