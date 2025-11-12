В СПЧ назвали провокацией публичный намаз вблизи Кремля

12 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика В России Москва
Фото: Накануне.RU

В СПЧ назвали провокацией публичный намаз вблизи Кремля

В московском парке Зарядье десять человек совершили публичный намаз. Люди попытались делать замечания, но бесполезно. А на днях было еще одно видео с "публичным намазом" в столице, когда молящегося снимали на камеру, что подтверждает демонстративный характер акции. Об этом заявила член СПЧ, главред ИА "Регнум" Марина Ахмедова. Она считает, что от этого страдают обычные мусульмане, веру которых пытаются использовать в опасных политических целях.
Читайте также:

Член СПЧ Кирилл Кабанов считает это настоящей провокацией, направленной на разжигание межрелигиозной розни и ненависти. Сначала были одиночные намазы в метро и на общественном транспорте. Потом их стали проводить на детских площадках, а затем - в Александровском саду. А в Зарядье - это уже "откровенно групповая провокация". Пора останавливать провокаторов и давать понять, что эти выходки, ничего общего не имеющие с российским традиционным исламом, будут пресекаться самым жестким образом, призывает эксперт.

"Очевидно, что идет "прокачка" ситуации на предмет ответной реакции нашего государства. Враги "пробивают" нашу систему безопасности и шаг за шагом отвоевывают себе все новые позиции и пространство. С исламистскими радикалами категорически нельзя быть мягкотелыми и слабыми, иначе потеряем все и очень скоро", - пишет Кабанов.

Викарий патриарх Кирилла архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) уверен, что эти действия являются не проявлением религиозности, а политической меткой пространства в стране, где основной религией является не ислам. В самих исламских странах такой публичный намаз не практикуется.

Блогер Юрий Подоляка отмечает, что эти люди совершили в Зарядье не намаз, а флэшмоб. Они нарочно выбрали самое проходное место, хотя рядом были более укромные места. Певица и общественный деятель Виктория Цыганова тоже считает, что это была провокация и полиция должна дать разъяснения по поводу допустимости подобных публичных акций в рамках российских законов и норм. Потому что бездействие может быть чревато "искрой, из которой может разгореться самый настоящий пожар".

Теги: СПЧ, намаз


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети