В Москве подросток пырнул ножом охранника торгового центра

В торговом центре на Ореховом бульваре в Москве подросток пырнул ножом охранника заведения, а когда его задерживали полицейский – оказал им сопротивление.

По данным столичной прокуратуры, днем в воскресенье, 23 ноября, 17-летний подросток дважды ударил охранника ТЦ и убежал.

"Подозреваемый был установлен, в момент задержания оказал активное сопротивление, достал нож и причинил ранения двум полицейским, применив таким образом насилие в отношении представителей власти. Действия несовершеннолетнего квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас суд определяет меру пресечения для подростка.