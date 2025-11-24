24 Ноября 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Правительство утвердило правила регулирования платных мест в вузах

Правительство РФ утвердило правила определения предельного количества платных мест в вузах на определенные направления и специальности. Такой закон недавно был принят и подписан президентом РФ. Он дает право властям ограничивать число платных мест на направления и специальности, которые считаются невостребованными.
Пока что Правительство готово рассмотреть предложения вузов по этому поводу. Потом будет разработан проект предельного количества платных мест и представлен в межведомственную рабочую группу. Сроки сжатые. До 10 декабря принимаются предложения, а до конца декабря будет окончательно утверждено предельное количество платных мест.

Новые правила регулируют прием на платное обучение по 28 специальностям уровня бакалавриата и 12 – специалитета. Однако в списке фигурируют направления, которые вызывают недоумение. Ведь изначально говорилось, что нужно перестать принимать платников на невостребованные специальности. Но в перечне оказались нефтегазовое дело, горное дело, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств и некоторые другие инженерные направления. Впрочем, ограничения не означают, что поступление на эти специальности за свой счет станет невозможным. Все зависит от потребности регионов в этих кадрах и количества бюджетных мест на них в вузах. Возможно, это как-то будет учтено.

Предполагается, что предельное количество мест на платный прием будет определяться по методике, учитывающей фактическое число студентов, принятых на коммерческой основе в вуз за последние три года, а также критерии деятельности конкретного учебного заведения, в том числе средний балл ЕГЭ студентов-платников, их востребованность на рынке труда и пр.

Теги: вузы, абитуриенты


