В России вузам могут не дать платные места на направления со средним ЕГЭ ниже 50 баллов

Минобрнауки предложило не давать платные места вузам, где средний балл за ЕГЭ на том или ином направлении обучения составляет менее 50 баллов. Такая норма содержится в проекте методики распределения платных мест в высших учебных заведениях на 2026-27 учебный год.

В документе говорится, что "предельное количество мест для платного приёма приравнивается к нулю", если значение среднего балла единого государственного экзамена на том или ном направлении в 2025-26 учебном году составило менее 50 баллов.

В 2025 г. в российские вузы были зачислены 904 тыс. человек. Из них на бюджет – 440 тыс., остальные 464 тыс. – на платные места. То есть большинство зачисленных в вузы являются платниками. Этот факт привлекает внимание по той причине, что весной власти заявили, что будут ограничивать число платных мест в вузах.

Направления с урезанным количеством платных мест определит Минобрнауки. Эта норма начнет действовать с 2026 г. Она направлена на снижение количества студентов-платников на невостребованных, прежде всего гуманитарных, специальностях в Москве и Санкт-Петербурге, куда приезжают из регионов и где после этого остаются жить. Так говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.