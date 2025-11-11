Вузам запретят занижать цены при платном обучении

Занижая стоимость обучения у себя, вузы и техникумы активно завлекают к себе студентов, но часто не могут обеспечить хорошее образование. Необходимо запретить занижать цены на платное обучение, считает Минобрнауки, которое разработало соответствующий проект постановления Правительства.

Ведомство предлагает принять за основу ясный критерий: стоимость платного обучения не может быть ниже стоимости подготовки студента с учетом всех расходов. Она не должна быть меньше нормативных затрат на обучение за счет федерального бюджета. То есть если обучение студента в вузе при бюджетном финансировании стоит, например, 30 тысяч рублей в год, то на платном отделении эта сумма не должна быть меньше.

Если вузы дают платное образование, они должны делать это качественно, а не экономя. Если же они сильно демпингуют, то образование превращается в профанацию, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

"Это превращает обучение в формальность, а диплом — в товар. Такие практики подрывают доверие к высшему образованию в целом", — сказала депутат.

Власти "взялись" за платное образование в вузах в начале 2025 года. Платников в вузах стало слишком много, причем на невостребованных специальностях, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, подчеркивала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Они приезжают в две столицы из регионов и домой больше не возвращаются. В течение нескольких месяцев был принят ряд мер. Правительство будет определять предельное количество платных мест, а также условия и порядок выдачи образовательных кредитов. А если средний балл ЕГЭ у абитуриентов, зачисленных на какую-либо специальность на коммерческой основе, будет меньше 50 баллов за один предмет, то платные места для этой специальности не будут выделяться вообще. Ожидается, что эти меры сократят количество платников на гуманитарных специальностях и приведут к переориентации абитуриентов на инженерные. Принятые решения многими критиковались.