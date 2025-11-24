24 Ноября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

В Екатеринбурге за стрельбу на свадьбе осудили жениха и его друга

В Екатеринбурге двое мужчин признаны виновными в хулиганской стрельбе на свадьбе. Теперь им придется заплатить штраф.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались жених и его друг, один из которых является уроженцем страны ближнего зарубежья. Как показало расследование, днем 14 апреля они приехали во двор дома по улице Маяковского в столице Урала за невестой. Находясь во дворе, жених достал из кармана сигнальный пистолет и сделал выстрел вверх. А его друг также достал светошумовой пистолет, направил его дулом вверх и сделал три выстрела.

Обвиняемые в хулиганской стрельбе на свадьбе в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

В прокуратуре отметили, что своими действиями мужчины создали угрозу местным жителям, которые испытали чувство беспокойства и страха за свои жизни и здоровье. Сегодня, 24 ноября, Кировский районный суд Екатеринбурга назначил жениху и его другу штраф в 480 тысяч рублей каждому.

Ранее сообщалось, что одним из "свадебных стрелков" оказался местный житель по прозвищу "Джава", в 2018 году судимый за причастность к вымогательству, а в 2022 году – за причастность к краже. Когда его задержали силовики, он не стал отпираться и во всем признался.

Теги: свадьба, стрельба, жених, суд, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

