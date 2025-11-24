Песков: Россия не получала информации о переговорах по Украине в Швейцарии

Москва не получала никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Женеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве не знают, какой текст плана был выработан в ходе этих контактов, передает РИА Новости.

Песков также отметил, что Кремль не хочет вести обсуждение плана США по Украине через СМИ. Россия предпочитает исходить из официальной информации о данном плане и не хотела бы сравнивать публикации прессы на этот счет, пояснил пресс-секретарь Путина.

Ранее сообщалось, что делегациям США и Украины на переговорах в Женеве удалось согласовать большинство положений американского плана по урегулированию. Как заявил секретарь СНБО Рустем Умеров, текущая редакция мирного плана уже отражает большинство приоритетов Украины. Но американский госсекретарь Марко Рубио признал, что свое слово еще не сказала Москва. После проработки деталей с Киевом эти соглашения будут переданы российской стороне, отметил он.