Губернатор Югры провёл первую пресс-конференцию – за 4 часа ответил на 40 вопросов

Губернатор Югры Руслан Кухарук провёл первую после своего избрания на пост пресс-конференцию. Разговор главы региона с журналистским сообществом длился более четырёх часов и стал частью форума "Информационный мир Югры". Подробнее о том, как прошло мероприятие, читайте в материале Накануне.RU.

Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 г. в Урае. В 1996 г. закончил с золотой медалью гимназию. В 2001 г. с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция". До 2011 г. работал в департаменте имущественных отношений Тюменской области. Затем возглавил департамент земельных отношений и градостроительства мэрии Тюмени. 29 сентября 2016 г. назначен заместителем главы администрации Тюмени. С 31 мая 2018 г. – и.о. мэра Тюмени. 8 октября 2018 г. единогласно избран на этот пост. С 30 мая 2024 г. – и.о., с 8 сентября – губернатор Югры. Женат, воспитывает двоих детей.

Первая пресс-конференция Руслана Кухарука в статусе губернатора Югры состоялась 21 ноября 2025 г. в Сургуте. Мероприятие стало центральным событием деловой программы XIX форума "Информационный мир Югры", где собрались журналисты, редакторы, блогеры и эксперты в области коммуникаций для обсуждения актуальных вопросов развития сферы медиа.

Первый вопрос пресс-конференции касался муниципальной реформы. Руслан Кухарук отметил, что Югра выбрала одноуровневую систему. Это позволит существенно сократить затраты на содержание местных администраций. При этом изменений и укрупнений населенных пунктов в связи с переходом на новую систему не планируется

Потом разговор зашёл об экономике округа. 70% бюджета Югры – социальные обязательства и вклад в человеческий капитал. Несмотря на внешнее санкционное давление, федеральное и региональное правительства продолжат разрабатывать и внедрять меры поддержки нефтегазовой сферы, в том числе направленные на сохранение рабочих мест и привлечение инвестиций. Сегодня санкционное давление бьёт по базовым отраслям экономики, сюда относится и нефтянка. Налоговая база округа зависит от этого. Приняты различные меры вместе с Правительством России – налоговые преференции и другие.

"Наша работа по поддержке компаний и нефтяной отрасли будет продолжена, будем ориентироваться на поступающие доходы", - сказал Руслан Кухарук, уточнив, что сентябрьская корректировка бюджета на 13 млрд – одно из таких решений.

Говоря о социальной политике Югры, глава автономии уточнил, что с начала следующего года молодым семья будет предоставлен Югорский семейный капитал при рождении первенца. При этом, право на получение финансовых мер поддержки сохранится при рождении второго и последующих детей. Средства регионального капитала можно направить на обучение ребенка и родителей, улучшение жилищных условий, приобретение транспортного средства.

Отдельной темой разговора губернатора и журналистов стала поддержка коренных малочисленных народов севера. С 1 января 2026 г. в Югре возобновит работу программа по улучшению жилищных условий представителей коренных народов. Компенсировать планируют 100% стоимости жилья. По предварительным оценкам, более 3,5 тысяч человек может воспользоваться этой мерой поддержки.

Говоря о миграционной политике, Руслан Кухарук выразил мнение, что "местные не должны конкурировать с иностранцами за рабочее место". В 2024 г. власти округа с 8 до 22 пунктов расширили перечень видов экономической деятельности, к которым нельзя привлекать иностранцев. Ещё плюс пять видов экономической деятельности, которые уже сегодня проработаны, с 1 января 2026 г. будут добавлены к тем, где запрещён труд иностранцев. В Югре на 30% увеличена стоимость патента для иностранных граждан, который дает право работать на территории страны и региона. С начала года из Югры выдворены более 1 тыс. мигрантов.

Ещё одной важной темой пресс-конференции стало расселение аварийного жилья. В Югре реализуется масштабная программа расселения аварийного жилья: в неё включено около 1,8 тыс. домов, где живут 38 тыс. человек. На выполнение работ предусмотрено порядка 80 млрд руб., а сама программа входит в нацпроект "Инфраструктура для жизни".

Сегодня Сургутский район Югры – муниципалитет-лидер по аварийному жилью (треть от таких объектов, признанных аварийными до 1 января 2022 г.). Есть объекты, которые признаны аварийными после 2022 г. При каждой встрече глава Сургутского района Андрей Трубецкой говорит, что, если есть излишки по деньгам других программ, Сургутский район готов взять их на расселение аварийного жилья.

"Как говорил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, он давно не видел выделение таких больших сумм на расселение аварийного жилья. Муниципалитет ведёт с застройщиками большую работу по появлению нового жилья – это и Солнечный, и Фёдоровский, и Белый Яр. Программа расселения есть", - сказал Кухарук.

Всего пресс-конференция продлилась 4 часа 7 минут. За это время задано более 40 вопросов.

"Благодарю журналистов, блогеров и всех представителей медиасообщества Югры за предметный и содержательный разговор в рамках пресс-конференции. Уверен, что подобные встречи, где мы открыто обсуждаем актуальные вопросы, касающиеся развития региона и волнующие наших жителей, – это залог конструктивного диалога и совместного решения задач", - написал губернатор в своём telegram-канале, подводя итоги общения с журналистами.