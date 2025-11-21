В Югре представители КМНС смогут получить стопроцентную субсидию на покупку жилья

Губернатор Югры Руслан Кухарук во время своей первой пресс-конференции в статусе главы региона рассказал, как будет работать закон, по которому представители КМНС смогут получить субсидию на улучшение жилищных условий. Речь идёт о тех, кто не может позволить себе ипотеку.

Во-первых, размер субсидии увеличен с 50 до 100%. Во-вторых, будет привязка к району, где сейчас живёт нуждающийся в улучшении жилищных условий коренной житель, а не конкретному населённому пункту.

Новые правила будут действовать с 1 января 2026 г.