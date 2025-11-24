СМИ: Делегации США и Украины согласовали большинство положений плана по миру

Делегациям США и Украины на переговорах в Женеве удалось согласовать большинство положений американского плана по урегулированию, а значительную часть из спорных вопросов - скорректировать. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Отмечается, что ряд пунктов будут обсуждаться и согласовываться президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Как ранее заявил секретарь СНБО Рустем Умеров, текущая редакция мирного плана уже отражает большинство приоритетов Украины. Но американский госсекретарь Марко Рубио признал, что свое слово еще не сказала Москва. После проработки деталей с Киевом эти соглашения будут переданы российской стороне, отметил он.