Орешкин: Недружественные страны предложили России сотрудничество

Замглавы администрации президента Максим Орешкин сообщил о предложениях о сотрудничестве, которые сделали России представители недружественных стран. Они сделаны на саммите G20 в Йоханнесбурге (ЮАР).

"Я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали. Ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству – по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты", - приводит РИА Новости слова Орешкина, сказанные на пресс-конференции.

В марте 2022 г. в список недружественных России государств попали Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Позже к ним добавили Норвегию.