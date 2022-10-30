Правительство РФ дополнило перечень недружественных стран 11 заморскими территориями Британии

Правительство России дополнило перечень недружественных стран, включив в него 11 заморских территорий Великобритании.

Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, эти территории поддержали санкции, введенные Великобританией в отношении России.

Таким образом, на сегодняшний день в список недружественных России стран входят все заморские территории Великобритании. До этого в перечень были включены только их три территории.

22 июля в перечень недружественных иностранных государств были включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Напомним, в марте в список недружественных России государств попали Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.