В Тюмени после капремонта открылась поликлиника

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что ещё одна поликлиника открылась в регионе после капитального ремонта. Начинает работу детское отделение городской поликлиники №3 в Тюмени.

Здание полностью обновлено – от фасада до инженерных систем. Приведены в порядок входные группы, заменены окна и двери, модернизированы отопление, водоснабжение, вентиляция, электроснабжение. Внутренние помещения стали просторнее и удобнее. Капитальный ремонт выполнен в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

По этому нацпроекту только с начала года завершён капитальный ремонт на восьми объектах здравоохранения, установили 19 ФАПов, четыре врачебные амбулатории и два здания поликлиники. Построена поликлиника в Богандинском.

Также по нацпроекту до конца года откроют свои двери поликлиники в Тюмени на Авторемонтной и в Тобольске в подгорной части, а также пять ФАПов в муниципалитетах области. Благодаря этим переменам тысячи земляков ощутят изменения к лучшему, написал Александр Моор в своём telegram-канале.