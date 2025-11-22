Глава российской делегации Орешкин прибыл на саммит G20 в ЮАР

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин, возглавляющий делегацию страны на лидерском саммите G20 в ЮАР, прибыл на мероприятие. Об этом сообщает РИА Новости.

Саммит проходит в эти выходные, 22-23 ноября, в выставочном центре на юге Йоханнесбурга. Орешкин возглавляет российскую делегацию на месте. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин так или иначе примет участие в саммите.

Накануне стало известно, что европейские лидеры намерены провести экстренное совещание на саммите G20 в ЮАР для обсуждения мирного плана США по урегулированию ситуации на Украине.