На саммите G20 приняли декларацию с необходимостью урегулировать ситуацию на Украине

Участники лидерского саммита G20 в ЮАР приняли общую декларацию, в которой отмечается необходимость урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника издания, ситуация на Украине в декларации упомянута среди других конфликтов, нуждающихся в устойчивом мирном урегулировании. Какие-либо подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что на саммит G20 в ЮАР прибыл замглавы администрации президента России Максим Орешкин, возглавляющий делегацию страны. Саммит проходит в эти выходные, 22-23 ноября, в выставочном центре на юге Йоханнесбурга.