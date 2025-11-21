Лидеры ЕС проведут экстренное совещание на саммите G20

Европейские лидеры намерены 22 ноября провести экстренное совещание на саммите G20 в ЮАР для обсуждения мирного плана США по урегулированию на Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

Ранее сообщалось, что Евросоюз уже отклонил данную инициативу. Хотя официального обсуждения на уровне глав МИД не было, представители ЕС дали понять, что не примут условия, заставляющие Украину идти на "болезненныe уступки".

По данным Bloomberg, новый американский план по завершению конфликта на Украине включает положения о территориальных уступках со стороны Киева — отказе от всего Донбасса, включая территории, находящиеся под его контролем. Кроме того, документ предусматривает снятие международных санкций с России и прекращение расследований военных преступлений.