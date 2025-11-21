Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на выступление Владимира Зеленского

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на выступление Владимира Зеленского, в котором тот, в частности, призвал украинцев "прекратить срач", сообщает ТАСС.

"Ну конечно! Прекратите срач, шановні друзі (дорогие друзья - прим.)! Тем более что для того, чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз. А он есть только у Миндича, а кто это такой, киевская тля даже не знает", - написал Медведев в соцсетях.

Зеленский в обращении к нации сообщил, что будет предлагать альтернативы американскому плану урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов. Обращение прозвучало вскоре после телефонного разговора Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Зеленский заявил, что сейчас "один из самых трудных моментов" в истории Украины, и пожаловался на давление на страну. По его словам, в случае отказа от предложенного плана Украина рискует потерять своего главного партнера в лице США и столкнуться с тяжелейшей зимой. В обращении Зеленский также призвал остановить раскол, который наблюдается в Верховной раде на фоне коррупционного скандала. Он назвал "срачем" и "политическим игрищами" происходящее в парламенте, попросив это прекратить.