Президент США Дональд Трамп заявил, что потеря оставшейся части Донбасса для Украины неизбежна

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина неизбежно утратит остающиеся под её контролем районы Донбасса, поэтому они включены в американский мирный план как территории, входящие в состав России.

Так Трамп прокомментировал идею передачи части украинских территорий России в рамках нового мирного плана США.

"Эту землю они в очень короткий срок потеряют. Они теряют территорию", — приводят слова Трампа РИА Новости со ссылкой на радио Fox News.

Также Трамп прокомментировал предположения о якобы возможных нападениях России на европейские страны. Он подчеркнул, что Россия не стремится к атакам на страны Балтии, поскольку Путин не ищет новой войны.