Дерипаска посоветовал банкам давать населению скидки, и оно само потянется за кредитами

Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал конфликт между "классическими" банками и маркетплейсами из-за скидок, которые Ozon и Wildberries предоставляют клиентам своих корпоративных банков.

"Наблюдая за схваткой кабальных банков и маркетплейсов (WB и OZON), двух разных по типу экономик, хочется сказать банкам: хватит плакаться о скидках, которые дают населению в маркетплейсе, просто дайте скидки на ипотеку, на автомобильный кредит, на лизинг, на всевозможные банковские комиссии и другие свои кабальные продукты — и все клиенты будут ваши", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Он добавил, что не видит ничего плохого в банках маркетплейсов.

"Просто часть вкладов граждан, а это десятки триллионов рублей, плавно перетекут в эти два банка (OZON и WB), которые будут финансировать производство своих основных поставщиков, ну и, конечно, потребителей. Это, безусловно, будет сильным инструментом в борьбе с инфляцией. И мы, наконец-то, сможем запустить так называемую экономику предложения, о чем президент РФ неоднократно просил кабальные банки", - добавил бизнесмен.