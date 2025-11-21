Основательница WB обвинила "классические" банки в зависти к успеху маркетплейсов

Конфликт между "классическими" российскими банками и маркетплейсами из-за скидок, которые получают при покупках держатели карт Ozon и WB, разгорается все больше. Основательница Wildberries Татьяна Ким выступила с жестким ответом на критику от ЦБ и кредитных организаций.

"Публичная и кулуарная агрессивная позиция крупнейших банков по отношению к скидкам при оплате банками маркетплейсов преследует единственную цель — циничное уничтожение конкурентов. Приведет это только к разгону инфляции", — цитирует Ким РБК.

Ким жалуется на крупнейшие банки: "Они пишут письма в Госдуму, инициируют закрытые встречи с регулятором в попытках запретить оплату за товар банками маркетплейсов".

Основательница WB отметила, что у каждого из "классических" банков есть свои маркетплейсы, но они, возможно, не так успешны, как у лидеров рынка онлайн-торговли.

Напомним, что крупнейшие банки страны — Сбер, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк — предложили запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования покупок, включая бонусные программы. Обращение было направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину.