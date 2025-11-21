На вокзале Екатеринбурга задержали двух беглецов, объявленных в федеральный розыск

Транспортные полицейские Екатеринбурга задержали двух человек, находившихся в федеральном розыске. Обоих беглецов "взяли" на железнодорожном вокзале в один день.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, накануне днем на станции "Екатеринбург-Пассажирский" силовики задержали 46-летнего мужчину, подходящего по приметам, и доставили в дежурную часть для выяснения обстоятельств. Оказалось, что житель Курганской области находится в федеральном розыске за ОМВД по Мензелинскому району республики Татарстан. Против него было возбуждено уголовное дело за угрозы причинения тяжкого вреда супруге. Однако он подался в бега и 8 октября его объявили в федеральный розыск.

Буквально через два часа полицейским поступила информация, что 23-летний башкортостанец объявлен в федеральный розыск за республиканским УФСИН. Вскоре оперативники задержали молодого человека на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, доставили в дежурную часть и уведомили инициатора розыска. Задержанному вменяют кражу, в бегах он был с июля 2025 года.

Напомним, в сентябре на вокзале Екатеринбурга задержали объявленного в федеральный розыск уральца, который хотел уехать в Ярославль.