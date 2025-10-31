В Ростове задержана уральская адвокатесса, осужденная за мошенничество

Задержана уральская адвокатесса Елена Гончарова, которая была объявлена в федеральный розыск. Ее "взяли" в другом регионе.

Гончарова была задержана сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН по Свердловской области совместно с коллегами из УМВД Ростова-на-Дону. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского ГУФСИН, адвокат находилась в бегах более четырех лет.

В ведомстве напомнили, что еще в 2021 году суд приговорил Елену Гончарову к сроку в колонии по статье о мошенничестве. Однако юрист не явилась на оглашение приговора, после чего была объявлена в розыск.

Где именно и при каких обстоятельствах удалось задержать Гончарову, в ГУФСИН не уточняют.