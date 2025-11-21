Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту отравления учащихся сургутского политеха

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту отравления учащихся Сургутского политехнического колледжа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Отмечается, что ранее поступали жалобы на работу столовой образовательного учреждения. Следственным управлением СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Напомним, что за медицинской помощью обратились 19 учащихся колледжа с симптомами острой кишечной инфекции. Пострадавших госпитализировали для оказания помощи и разобщения.

В настоящее время организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Врачи-эпидемиологи и специалисты по гигиене проводят внеплановую выездную проверку как в самом образовательном учреждении, так и в отношении организатора питания. Совместно с Центром гигиены и эпидемиологии осуществляется отбор проб объектов внешней среды, питьевой воды, пищевых продуктов и смывов с поверхностей. Особое внимание уделено сотрудникам пищеблока, у которых отобран биоматериал для исследований.

По предварительным данным ведомства, возбудителем инфекции является норовирус. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции студенты переведены на дистанционный формат обучения.

Как сообщили в надзорном ведомстве, ситуация находится на строгом контроле, а проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.